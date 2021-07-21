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BMW отзывает автомобили с проблемными подушками безопасности

BMW отзывает автомобили с проблемными подушками безопасности

Компания BMW China Automotive Trading Ltd. отзывает с китайского рынка 8 097 автомобилей из-за проблем с воздушными подушками безопасности.

Об этом сообщает Синьхуа.

В Государственном управлении по регулированию рынка КНР заявили, что отзыву подлежат импортные модели 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, X1, X3, X4, X5, X5 M, X6 и X6 Active Hybrid, произведенные в период с 17 февраля 2005 года по 27 августа 2017 года, говорится в заявлении вышеупомянутого ведомства.

Отмечается, что подушки безопасности в транспортных средствах, подлежащих отзыву, содержат нитрат аммония, который может вызвать избыточное давление, что может привести к разрушению инфляторов и создать угрозу безопасности.

Автопроизводитель пообещал бесплатно заменить неисправные детали.

По материалам Укринформ
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