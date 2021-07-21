Межбанк: что будет с валютой во вторник

Раскачка на валютном рынке в связи с первым рабочим днем месяца закончена. И сегодня межбанк уже будет работать в своем обычном деловом ритме.

На поведение участников торгов будут влиять следующие факторы:

1). Хозяйственная деятельность компаний и предстоящий активный период покупки валюты под вывод дивидендов «дочками» иностранных компаний. Компаниям-экспортерам надо обеспечивать гривной свои стандартные финансовые операции начала месяца: выплату зарплат за июль, арендные платежи и закупку сырья и материалов. А импортерам — закупать новые товары на ближайшее время. Особенно активны будут на рынке нефтетрейдеры и другие поставщики энергоресурсов, впереди пик сбора урожая и спрос со стороны аграриев постепенно растет. На фоне постепенного роста цен на энергоносители на это требуется все больше валюты. Увеличение активности компаний для финансирования своих текущих операций обычно приводит к росту статистики торгов на межбанке. По нашему прогнозу, объем операций на межбанке во вторник составит не менее $ 120−145 млн при заключении до 450−600 сделок;

2). Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники будут продавать гривневые облигации на 387 и 476 дней с ограничением по 3 млрд гривен каждых и без ограничения облигации на 819, 1064 и 1743 дня. На этой неделе Минфину нужно погасить только проценты по гривневым и долларовым ОВГЗ. Это достаточно небольшие даже по украинским меркам суммы и на особый рост доходности продаваемых бумаг инвесторам рассчитывать не стоит. А значит, нерезиденты будут достаточно сдержаны на нем по объемам своих покупок и особой поддержки гривне это не окажет, но и не навредит. Основными покупателями облигаций в этот раз будут местные крупные игроки. По нашему прогнозу, сегодня Минфин Украины сможет разместить гривневые ОВГЗ с доходностью от 11,15% до 12,59% годовых, в зависимости от их сроков, при общем объеме продажи в пределах эквивалента от 3,6 до 8,1 млрд гривен;

3). Поведение спекулянтов и Нацбанка. Пока спекулянтам за последнее время не очень удавалось «раскачать» курс. Спрос и предложение относительно уравновешены, а фактор летнего затишья несколько сглаживает накал страстей на межбанке. Поэтому сегодня они продолжат в основном работать в формате «в две стороны». При таком сценарии торгов Нацбанку не будет особой нужды выходить на рынок и он постарается остаться сегодня только наблюдателем.

Котировки межбанка, по расчетам «Минфина», 3 августа будут в пределах:

доллар — коридор 26,70−27,00 грн;

евро — коридор 31,65−32,05 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

доллар: коридор покупок и продаж 26,70−27,05 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 12−15 коп, а в кассах банков 15−20 коп;

евро: в банках коридор от 31,60 до 32,15 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,70−32,05 грн при спреде от 18 до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,85 / 26,87

евро — 31,90 / 31,92

Курсы валют на Межбанке

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