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Украинцы оказались на первом месте среди туристов, посетивших Турцию с начала курортного сезона

Украинцы оказались на первом месте среди туристов, посетивших Турцию с начала курортного сезона

В апреле-июне 2021 года Турцию посетили более 4 млн туристов, что на 56% больше, чем в первом квартале. Выручка туристического сектора Турции во втором квартале увеличилась на 22,5% и превысила $3 млрд.

Об этом свидетельствуют данные статистического института TurkStat.

Иностранные туристы принесли Турции 75% от общего дохода в туристическом секторе. Другая часть приходится на граждан Турции, проживающих за рубежом.

Больше всего иностранных туристов во втором квартале в Турцию приехало из Украины — 349,2 тыс. человек. На втором месте идут граждане Германии – 236,3 тыс. человек. Из России, Ирана и Болгарии приехало по более 100 тыс. человек.

Около $2,5 млрд от всей выручки приходится на туристов, путешествующих самостоятельно, $566 млн приходится на групповые туры.

Иностранные туристы в среднем тратили в Турции в апреле-июне 2021 года в $64 в день, а граждане этой страны, проживающие за рубежом — $44 в день.

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По материалам НВ
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