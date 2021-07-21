В Харькове раскрыли хищение из бюджета города около 590 миллионов гривен

В Харькове разоблачили схему хищения из бюджета города около 590 млн грн, предусмотренных на ремонт дорог, поставку горюче-смазочных материалов, запчастей, ремонт техники коммунальщиков и предоставление услуг коммунальным предприятиям.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Следователи Нацполиции установили, что должностные лица одного из коммунальных предприятий Харькова в сговоре с должностными лицами нескольких негосударственных субъектов хозяйствования в период 2020–2021 годов разворовывали бюджетные средства путем умышленного необоснованного завышения цен на товары и предоставленные услуги, а также оплаты работ, которые фактически не выполнялись или были выполнены не в полном объеме.

Общая сумма средств, перечисленная в 2020 году должностными лицами коммунального предприятия Харькова на счета других субъектов хозяйствования, составляет около 590 млн грн. Только по одному договору сумма ущерба ориентировочно составляет 400 тыс. грн. По другим договорам общая сумма ущерба устанавливается.

Полиция установила, что горюче-смазочные материалы, запчасти для техники и ее ремонта были поставлены и выполнялись не в полном объеме, их рыночная цена была завышена. Часть горюче-смазочных материалов вообще списывалась исключительно на бумаге.

На коммунальном предприятии и в его филиалах в Харькове проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и электронные носители информации, которые имеют доказательное значение для досудебного расследования.

Фигурантам грозит наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.