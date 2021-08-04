ГМС в этом году оформила свыше 1,2 миллиона биометрических загранпаспортов

Государственная миграционная служба Украины с начала этого года оформила 1 200 308 биометрических загранпаспортов.
Об этом информирует пресс-служба ГМС в Facebook.
«В целом, с начала 2021 года оформлено: ID-карт – 897 888, загранпаспортов – 1 200 308», – говорится в сообщении.
В соответствии с инфографикой, в июле работниками ГМС было оформлено более 257 тысяч биометрических загранпаспортов и более 183 тысяч ID-карт.
Инфографика: ГМС
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