IKEA представила умный очиститель воздуха

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, представила умный очиститель воздуха Starkvind, интегрированный в журнальный столик.
Об этом сообщает Engadget.
Модель Starkvind, которая интегрирована в столик, стоит 189 долларов США, а обычный умный очиститель воздуха без столика – 129 долларов.
Пользователям также будет необходимо дополнительно выложить 35 долларов на приобретение специального хаба для управления устройством с помощью приложения.
Отмечается, что обе модели очистителя воздуха идентичны внутри. Трехступенчатая система очистки разработана не только для задержки пыли и волос, а также мелких частиц размером менее 2,5 мкм, загрязняющих веществ и даже неприятных запахов.
Простая версия Starkvind будет выпускаться в черном и белом цветах, а интегрированная в столик модель получит темную или светлую рамку.
Ожидается, что оба варианта умного очистителя воздуха поступят в продажу как онлайн, так и в физических магазинах не ранее октября.
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