0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

IKEA представила умный очиститель воздуха

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, представила умный очиститель воздуха Starkvind, интегрированный в журнальный столик.

Об этом сообщает Engadget.

Модель Starkvind, которая интегрирована в столик, стоит 189 долларов США, а обычный умный очиститель воздуха без столика – 129 долларов.

Пользователям также будет необходимо дополнительно выложить 35 долларов на приобретение специального хаба для управления устройством с помощью приложения.

Отмечается, что обе модели очистителя воздуха идентичны внутри. Трехступенчатая система очистки разработана не только для задержки пыли и волос, а также мелких частиц размером менее 2,5 мкм, загрязняющих веществ и даже неприятных запахов.

Простая версия Starkvind будет выпускаться в черном и белом цветах, а интегрированная в столик модель получит темную или светлую рамку.

Ожидается, что оба варианта умного очистителя воздуха поступят в продажу как онлайн, так и в физических магазинах не ранее октября.

По материалам УАИБ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.