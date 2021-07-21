IKEA представила умный очиститель воздуха

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, представила умный очиститель воздуха Starkvind, интегрированный в журнальный столик.

Об этом сообщает Engadget.

Модель Starkvind, которая интегрирована в столик, стоит 189 долларов США, а обычный умный очиститель воздуха без столика – 129 долларов.

Пользователям также будет необходимо дополнительно выложить 35 долларов на приобретение специального хаба для управления устройством с помощью приложения.

Отмечается, что обе модели очистителя воздуха идентичны внутри. Трехступенчатая система очистки разработана не только для задержки пыли и волос, а также мелких частиц размером менее 2,5 мкм, загрязняющих веществ и даже неприятных запахов.

Простая версия Starkvind будет выпускаться в черном и белом цветах, а интегрированная в столик модель получит темную или светлую рамку.



Ожидается, что оба варианта умного очистителя воздуха поступят в продажу как онлайн, так и в физических магазинах не ранее октября.