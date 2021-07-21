Больше запланированного: в январе-июле налоговая собрала 330,5 млрд грн

В Государственной налоговой службе Украины сообщили о перевыполнении плана поступлений в бюджет в январе-июле 2021 года. Там за этот период ожидали собрать 311,9 млрд грн налогов, но фактически получили 330,5 млрд грн.
Перевыполнение поступлений составило 18,6 млрд грн млрд грн или на 6% больше, чем ожидалось. Сравнивая с соответствующим периодом прошлого года, налоговая получила на 31,1 млрд грн или на 10,4% больше.
От НДС за 7 месяцев там ожидали получить 79,4 млрд грн, а фактически получили 85,9 млрд грн. Перевыполнение составляет 6,5 млрд грн, или 8,2%. Против соответствующего периода прошлого года в этом году было собрано на 26,8 млрд грн или на 45,4% больше НДС.
Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3656, который предусматривает снижение ставки НДС для аграриев с 20% до 14%. Позже, 23 февраля 2021 года, Президент Зеленский его подписал.
В марте Кабмин одобрил постановление, согласно которому было выделено 1,2 млрд гривен на снижение этой ставки НДС до 14%.
В июле парламент вернул НДС 20% для аграриев на отдельные виды продукции. Рада приняла в целом доработанный законопроект с необходимыми технико-юридическими правками №5425-д.
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