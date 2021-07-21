Таскомбанк открыл Флагманское отделение нового формата!

30 июля состоялась торжественная церемония открытия уникального отделения Таскомбанка нового формата в самом сердце столицы на Майдане Незалежности. Здесь удачно сочетаются онлайн и офлайн обслуживание. Можно ощутить вкус любимого кофе, поработать в современном коворкинге, получить безупречный сервис и совершенно новый клиентский опыт.

«Мы видим как меняется рынок, меняются предпочтения клиентов и их потребности. В то время, когда все сделали ставку на онлайн, мы поверили в синергию живого общения и современных технологий. Новый формат отделения объединил онлайн и офлайн форматы обслуживания, — подчеркнул Сергей Тигипко. — За последние годы в капитал банков Группы «ТАС» было инвестировано более 6 млрд грн. Мы продолжаем развивать украинский финансовый рынок и верим, что в гармоничном сочетании офлайна и онлайна — будущее современного банкинга».

В преимуществах нового формата обслуживания уже могли убедиться клиенты и партнеры банка.

«Нам хотелось объединить комфорт домашнего уюта и банковскую надежность. Поэтому мы создали совершенно новый формат офлайн обслуживания, где каждый сможет почувствовать себя уверенно, надежно и безопасно. В новом отделении клиенты смогут сами выбирать, какой сервис им более удобен. Они хотят остаться в онлайн-каналах обслуживания или получить консультацию у менеджера и обрести новый опыт управления финансами — акцентировал Председатель Правления Таскомбанка Владимир Дубей. — Мы открываем новую эру в банковской системе и, думаю, что за нами последуют многие».

Одной из самых нестандартных идей в отделении стало размещение на его территории кофейни. Таскомбанк долго искал партнера и остановился на blänke city bistro. По словам Владимира Дубея, наши партнеры также уникальны, как и новый формат — создают неповторимый вкус своих кофейных напитков благодаря использованию молока буйволиц. А также разделяют одни и те же ценности с нами: любовь к своему делу и высокий профессионализм.

Центром отделения стал диджитал бар, где банковские «бариста» помогают клиентам настроить удаленные сервисы обслуживания, установить приложения и рассказывают о новинках банкинга, которые доступны пользователям банковских сервисов ТAS2U и ТАС24 Бизнес.

Будем рады видеть всех ежедневно, включая выходные, на Майдане Незалежности, 2. Попробуйте банкинг со вкусом кофе!