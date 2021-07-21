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В какие страны могут полететь полностью привитые украинцы

В какие страны могут полететь полностью привитые украинцы

В какие Европейские страны можно полететь, если уже имеете две дозы вакцины: Comirnaty от Pfizer & BioNTech или Spikevax от Moderna, или же AstraZeneca.

Об этом сообщает Telegam-канал Helsi.

Comirnaty от Pfizer & BioNTech или Spikevax от Moderna, или же AstraZeneca:

Франция, Испания, Швеция, Германия, Финляндия, Италия, Румыния, Греция, Болгария, Австрия, Сербия, Грузия, Литва, Латвия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Словакия, Швейцария, Молдова, Турция, Словения Черногория, Люксембург.

CoronaVac: В страны, перечисленные выше, за исключением Франции, Румынии, Литвы, Латвии, Хорватии и Люксембурга.

Кстати, в такие страны как Дания, Нидерланды и Албания возможен въезд без каких-либо сертификатов.

При въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском. Записаться на вакцинацию можно по ссылке

По материалам РБК-Украина
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