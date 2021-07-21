«Эпицентр» станет якорным арендатором третьей очереди Blockbuster Mall

В третьем квартале 2021 года общее предложение рынка торговой недвижимости Киева на 50 000 м² пополнит третья очередь Blockbuster Mall. При участии команды Colliers было заключено соглашение по аренде 26 500 м² с якорным арендатором — компанией «Эпицентр К».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ретейлер будет занимать двухэтажную локацию в третьей очереди Blockbuster Mall и начнет работу осенью 2021 года.