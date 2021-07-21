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От штрафов за неоплату коммуналки могут освободить — зарегистрирован закон

От штрафов за неоплату коммуналки могут освободить — зарегистрирован закон

Защитить права потребителей коммунальных услуг хотят в Верховной Раде.

В парламенте зарегистрировали законопроект № 5754−1, направленный на защиту прав потребителей коммунальных услуг, указано на сайте ВР.

Что предлагают. Авторы законопроекта предлагают убрать начисление штрафов и пени за неуплату или несвоевременную уплату платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Помимо исключения норм о пене из профильного закона, депутаты предлагают включить оговорку в ст. 625 Гражданского кодекса, предусматривающую ответственность за невыполнение денежных обязательств.

Документ предусматривает, что действие статьи не будет распространяться на индивидуальных и коллективных потребителей ЖКХ-услуг. Таким образом коммунальщики или теплопоставщики могут взыскать через суд только основной долг, без дополнительных санкций.

Инициаторы утверждают, что с помощью отмены штрафов и пени собираются бороться с неудовлетворительным уровнем жизни украинцев.

Справка Finance.ua:

  • в июле народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5660 «О принудительном исполнении решений». Новый закон предусматривает ответственность для должника за уклонение от исполнения решений. Например, если должник не подал декларацию о своем материальном положении, не пустил исполнителя в дом для описи имущества, уклоняется от явки к исполнителю и т. д.
По материалам Ракурс
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