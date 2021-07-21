«Доступная ипотека 7%»: сколько уже набрали

По состоянию на 2 августа текущего года уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 648 кредитных договоров на общую сумму 550,3 млн грн, причем как на первичном (21,05%), так и на вторичном (соответственно – 78,95%) рынках.

Об этом сообщает Минфин.

В общем в уполномоченные банки поступило 987 заявлений на участие в программе на общую сумму 848,97 млн грн, из которых 21,47% составляет первичный рынок и 78,53% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

- г. Киев (33,7%);

- Киевская обл. (30,5%);

- Харьковская обл. (6,3%);

- Львовская обл. (5,6%);

- Ровенская обл. (4,3%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+6% – количества кредитов и +5% – суммы кредитов;

+4% – количества заявок и +4% от суммы заявок.



15 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала и тому подобное.

Обращаем внимание потенциальных заемщиков, что именно банк принимает решение относительно выдачи кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Справка Finance.ua

запуск «Доступной ипотеки 7» состоялся 1 марта во исполнение инициативы Президента Украины Владимира Зеленского.

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