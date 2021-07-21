Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документа

Электронную форму подачи заявок для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом на случай усиления карантинных ограничений обнародуют на сайте КГГА на следующей неделе.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.
Он напомнил, что на этот раз город, учтя предыдущий опыт, разрабатывает алгоритм внедрения электронных пропусков для предприятий критической инфраструктуры.
«Город уже сейчас планирует, как будет работать общественный транспорт, если в столице произойдет стремительное распространение заболевания коронавирусом и карантинные меры будут ужесточены. Необходимо, чтобы все предприятия, которые должны работать бесперебойно несмотря на карантин, смогли спокойно подготовиться. А город должен обеспечить простой и четкий алгоритм получения спецпропусков. Начиная с 10 августа, когда на сайте КГГА будет обнародована форма подачи заявки, предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для своих работников», – рассказал Алексей Кулеба.
В форме, которую опубликуют на Официальном портале Киева, будет также описан дальнейший пошаговый алгоритм действий. Дополнительно среди предприятий и организаций инфраструктуры проведут разъяснительную работу по получению спецпропусков.
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