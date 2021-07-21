За вклад в валюте можно выиграть до 10 тыс. грн: акция от Глобус Банка

Глобус Банк запускает розыгрыш! До 10 тыс. гривен смогут выиграть те клиенты банка, которые оформят вклад в иностранной валюте (доллар США, евро) со 2 по 31 августа в разделе «Бонус к депозиту» на Finance.ua:
В акции принимают участие депозитные вклады сроком от 6 месяцев и суммой от 400 долл. США/ 400 евро.
Что необходимо для участия в акции:
В акции не принимают участие депозиты:
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