За вклад в валюте можно выиграть до 10 тыс. грн: акция от Глобус Банка

Глобус Банк запускает розыгрыш! До 10 тыс. гривен смогут выиграть те клиенты банка, которые оформят вклад в иностранной валюте (доллар США, евро) со 2 по 31 августа в разделе «Бонус к депозиту» на Finance.ua:

1 место – 10 000 гривен;

2 место – 3 000 гривен;

3 место – 2 000 гривен;

4 – 8 место – по 1000 гривен.

В акции принимают участие депозитные вклады сроком от 6 месяцев и суммой от 400 долл. США/ 400 евро.

Что необходимо для участия в акции:

подать заявку на участие на странице акции. Период действия заявки – 30 календарных дней;

в период действия заявки разместить депозит и заполнить форму подтверждения открытия депозита на странице подтверждения, указав номер и дату договора, срок вклада в месяцах, сумму и валюту по договору. Договор вклада должен действовать не менее 30 календарных дней.

В акции не принимают участие депозиты: