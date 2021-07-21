На 26,4% больше: прибыль украинских банков достигла 30 млрд гривен

Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-июне 2021 года составила 30,077 млрд гривен. Это на 26,4% больше, чем годом ранее (23 790 млрд гривен).

Об этом сообщает НБУ.

По данным НБУ, доходы банков за январь-июнь 2021 года составили 124,134 млрд гривен, тогда как годом ранее – 128,620 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил 3,054 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 17,818 млрд гривен прибыли.



Прибыль украинских банков достигла 30 млрд гривен и превысила прошлогодний уровень



Расходы банков за январь-июнь 2021 года составили 94,057 млрд гривен, тогда как в январе-июне прошлого года – 104,830 млрд гривен.

Справка Finance.ua: