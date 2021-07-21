Рейдерские захваты в результате несанкционированных доступов к Госреестру прекратились – Минюст

Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции за год своей работы смог полностью прекратить рейдерство вследствие несанкционированных доступов к государственным реестрам.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на руководителя офиса противодействия рейдерству Виктора Дубовика.
«Получив после образования почти 1,4 тыс. нерассмотренных жалоб, мы были вынуждены не только выстраивать операционные процессы деятельности вновь созданного департамента, но и стараться увеличивать темпы рассмотрения жалоб и искать действенные механизмы увеличения количественного и качественного рассмотрения жалоб Коллегией. Таких мер было принято очень много», — рассказал Дубовик.
По его словам, количество жалоб в сфере бизнеса, находящихся на рассмотрении, в течение последних двух месяцев не превышает показатель в 50 жалоб.
«В то же время большинство составляют не неправомерные рейдерские захваты действующих предприятий, а все то, что подпадает под регистрацию в ЕГР. А это — ОСМД, кооперативы, садоводческие товарищества и тому подобное. Доля живого бизнеса, жалобы по которым являются обоснованными и могут быть удовлетворены, составляет не более 10%», — рассказал глава офиса противодействия рейдерству.
Дубовик добавил, что количество рейдерских захватов, которые происходили в результате несанкционированных доступов в государственные реестры, пока равно нулю. Для сравнения, в прошлом году было около 50 таких вмешательств.
Также благодаря запуску региональных коллегий удалось более чем вдвое уменьшить общее количество жалоб, которые находятся на рассмотрении.
«В планах — уже с сентября этого года полностью завершить рассмотрение старых жалоб и перейти исключительно к рассмотрению текущих», — рассказал Дубовик.
Кстати, о главных изменения в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен9 ч. назад - 3595 27
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 25332 12
Налоги при покупке жилья: можно ли сэкономить на оформлении сделкиПозавчера, 12:00 - 4609 7
Минцифры: COVID-сертификаты в «Дії» пока не позволяют выезжать за границуВчера, 19:35 - 892 4
Зеленский поручил поднять зарплаты медиков до максимально возможного уровня3 ч. назад - 462 2
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 25332 12
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен9 ч. назад - 3595 27
Нужно ли новому владельцу автомобиля переоформлять страховой полис на себяВчера, 16:34 - 1710
В ГНС рассказали о новшествах в сфере применения РРО7 ч. назад - 1296
Е-паспорт и новые правила пересечения границы: что ждет украинцев в августе4 ч. назад - 935 2
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»6 ч. назад - 179
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 818 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1519 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1490 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 794