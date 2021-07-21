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Рейдерские захваты в результате несанкционированных доступов к Госреестру прекратились – Минюст

Рейдерские захваты в результате несанкционированных доступов к Госреестру прекратились – Минюст

Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции за год своей работы смог полностью прекратить рейдерство вследствие несанкционированных доступов к государственным реестрам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на руководителя офиса противодействия рейдерству Виктора Дубовика.

«Получив после образования почти 1,4 тыс. нерассмотренных жалоб, мы были вынуждены не только выстраивать операционные процессы деятельности вновь созданного департамента, но и стараться увеличивать темпы рассмотрения жалоб и искать действенные механизмы увеличения количественного и качественного рассмотрения жалоб Коллегией. Таких мер было принято очень много», — рассказал Дубовик.

По его словам, количество жалоб в сфере бизнеса, находящихся на рассмотрении, в течение последних двух месяцев не превышает показатель в 50 жалоб.

«В то же время большинство составляют не неправомерные рейдерские захваты действующих предприятий, а все то, что подпадает под регистрацию в ЕГР. А это — ОСМД, кооперативы, садоводческие товарищества и тому подобное. Доля живого бизнеса, жалобы по которым являются обоснованными и могут быть удовлетворены, составляет не более 10%», — рассказал глава офиса противодействия рейдерству.

Дубовик добавил, что количество рейдерских захватов, которые происходили в результате несанкционированных доступов в государственные реестры, пока равно нулю. Для сравнения, в прошлом году было около 50 таких вмешательств.

Также благодаря запуску региональных коллегий удалось более чем вдвое уменьшить общее количество жалоб, которые находятся на рассмотрении.

«В планах — уже с сентября этого года полностью завершить рассмотрение старых жалоб и перейти исключительно к рассмотрению текущих», — рассказал Дубовик.

Справка Finance.ua:

  • 16 апреля Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3774 «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования механизма противодействия рейдерству», направленный на совершенствование механизма противодействия рейдерству.
  • по данным Опендатабот, за 2021 год в Украине зафиксировано 466 новых рейдерских атак. По большинству из них решение в суде еще не принято. Сейчас в Украине ежедневно происходит минимум по две рейдерские атаки.

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По материалам Факты и комментарии
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