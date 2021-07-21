Компания основателя Twitter покупает австралийский сервис рассрочки за $29 млрд

Платежная система Square основателя Twitter Джека Дорси объявила о выкупе всех акций австралийского сервиса рассрочки Afterpay за $29 млрд (39 млрд австралийских долларов) в обмен на собственные акции.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компании планируют закрыть сделку в первом квартале 2022 года. Акционеры Afterpay получат по 0,375 акций Square в обмен на одну акцию австралийской компании. Премия составит 30% из расчета цены акций обеих компаний на момент закрытия.

Сервис Afterpay предоставляет услугу беспроцентной рассрочки платежей своим клиентам. Проценты же оплачивает компания, которая продает свои товары с помощью сервиса. Afterpay уже доступен в Австралии, США, Канаде, Новой Зеландии, Британии, Франции, Италии и Испании.

Как отмечает Financial Times, сделка станет крупнейшей в финтехсекторе Австралии.

После закрытия сделки Square планирует интегрировать Afterpay в эквайринг и в платежное приложение Cash App Square.