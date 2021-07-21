Компания основателя Twitter покупает австралийский сервис рассрочки за $29 млрд

Платежная система Square основателя Twitter Джека Дорси объявила о выкупе всех акций австралийского сервиса рассрочки Afterpay за $29 млрд (39 млрд австралийских долларов) в обмен на собственные акции.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Компании планируют закрыть сделку в первом квартале 2022 года. Акционеры Afterpay получат по 0,375 акций Square в обмен на одну акцию австралийской компании. Премия составит 30% из расчета цены акций обеих компаний на момент закрытия.
Сервис Afterpay предоставляет услугу беспроцентной рассрочки платежей своим клиентам. Проценты же оплачивает компания, которая продает свои товары с помощью сервиса. Afterpay уже доступен в Австралии, США, Канаде, Новой Зеландии, Британии, Франции, Италии и Испании.
Как отмечает Financial Times, сделка станет крупнейшей в финтехсекторе Австралии.
После закрытия сделки Square планирует интегрировать Afterpay в эквайринг и в платежное приложение Cash App Square.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен12 ч. назад - 4233 31
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 27825 12
Зеленский поручил поднять зарплаты медиков до максимально возможного уровня6 ч. назад - 669 6
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для Евросоюза – FТ8 ч. назад - 649 4
Минцифры: COVID-сертификаты в «Дії» пока не позволяют выезжать за границуВчера, 19:35 - 1000 4
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 27825 12
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен12 ч. назад - 4233 31
В ГНС рассказали о новшествах в сфере применения РРО10 ч. назад - 1772
Е-паспорт и новые правила пересечения границы: что ждет украинцев в августе7 ч. назад - 1168 2
Минцифры: COVID-сертификаты в «Дії» пока не позволяют выезжать за границуВчера, 19:35 - 1000 4
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»9 ч. назад - 221
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 839 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1528 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1497 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 797