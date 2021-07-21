0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 149 0

Витренко назвал свою зарплату в «Нафтогазе»

Витренко назвал свою зарплату в «Нафтогазе»

Юрий Витренко, который в апреле этого года возглавил правление Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», озвучил размер своей ежемесячной платы, а также напомнил о многомиллионных выплатах, которые получил бывший топ-менеджмент, в частности его предшественник на посту Андрей Коболев.

Об этом действующий глава «Нафтогаза» заявил в интервью «Радио Свобода».

По словам Юрия Витренко, его месячная зарплата составляет 50 тысяч гривен. Точной суммы оклада своего предшественника он не озвучил, но отметил, что Андрей Коболев получил свое вознаграждение после увольнения в полном объеме, посетив для этого банковское учреждение.

«Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения… Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги» — заверил Витренко.

Напомним, ранее в СМИ был опубликован отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям, согласно которому предыдущий председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев получил 347 млн грн вознаграждения. Львиную долю этой суммы (338,6 млн грн, то есть 9,3 млн долларов) составляет вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже. Собственно зарплата Коболева на должности составляла 6,3 млн грн за год.

По материалам Радио Свобода
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.