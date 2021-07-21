Витренко назвал свою зарплату в «Нафтогазе»

Юрий Витренко, который в апреле этого года возглавил правление Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», озвучил размер своей ежемесячной платы, а также напомнил о многомиллионных выплатах, которые получил бывший топ-менеджмент, в частности его предшественник на посту Андрей Коболев.
Об этом действующий глава «Нафтогаза» заявил в интервью «Радио Свобода».
По словам Юрия Витренко, его месячная зарплата составляет 50 тысяч гривен. Точной суммы оклада своего предшественника он не озвучил, но отметил, что Андрей Коболев получил свое вознаграждение после увольнения в полном объеме, посетив для этого банковское учреждение.
«Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения… Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги» — заверил Витренко.
Напомним, ранее в СМИ был опубликован отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям, согласно которому предыдущий председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев получил 347 млн грн вознаграждения. Львиную долю этой суммы (338,6 млн грн, то есть 9,3 млн долларов) составляет вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже. Собственно зарплата Коболева на должности составляла 6,3 млн грн за год.
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