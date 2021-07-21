Наводнение нанесло ощутимый ущерб винодельческому бизнесу Германии

Мощное наводнение на западе Германии в середине июля нанесло огромный ущерб винодельческому бизнесу в долине реки Ар. Почти полностью уничтожены виноградники, оборудование для производства вина и помещения для его хранения.
Как информирует теленовостная служба Tagesschau, помощь подоспела из других винодельческих регионов Германии.
Большинство производителей вина в регионе Ahrwein (Федеративная земля Рейнланд-Пфальц. – Ред.) оказались на пороге краха. Из 50 виноделен не повреждены всего четыре. Многие из них заявляют, что потеряли всё, и их бизнес восстановлению не подлежит.
Пострадавших не оставили в беде коллеги из других регионов страны. Они помогут собрать урожай на уцелевших виноградниках, переработать его на своих производственных мощностях и складировать в своих погребах.
Вина Ahrwein всегда были дороже, чем в других регионах Германии – из-за сложности возделывания виноградников на крутых склонах. Особенно ценится «Пино-Нуар».
Теперь это вино станет еще дороже – ввиду своей уникальности. Из разрушенных погребов удалось спасти совсем не много бутылок с вином урожая прежних лет.
Фото: dpa
Местная ассоциация виноделов выставила уцелевшие экземпляры на маркетплейсе Flutwein, чтобы помочь фермерам пережить бедствие.
Здесь представлены бутылки, испачканные в грязи и часто с отклеенными этикетками. Краудфандинговая акция продлится до начала сентября. Все собранные средства будут переданы пострадавшим виноградарям и виноделам.
На данный момент на площадке Flutwein спасенное вино в бутылках без наклеек продается по цене от 20 евро за один экземпляр.
Для сравнения, до наводнения напрямую у местных производителей можно было купить недорогое вино в упаковках по 12 бутылок. 4,20 евро стоил литр «Розового» (2020 г.), 6 евро – «Рислинга» (2019 г.), 7 евро – «Пино-Нуар» (2018 г.).
Некоторые эксклюзивные красные вина 10-летней выдержки продавались по 70 евро и более за бутылку емкостью 0,75 л.
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