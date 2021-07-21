ГФС провела обыски в «Киевзеленстрое»

Сотрудники Г У ГФС в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном производстве уличили группу компаний в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой», (КО «Киевзеленстрой»), в период 2019—2020 годов путем заключения мнимых договоров с «фиктивными» СХД уклонились от уплаты НДС на сумму свыше 30 млн грн.

«За период 2019—2020 гг. указанные предприятия по заказу КО „Киевзеленстрой“ осуществили работы по строительству и реконструкции парков отдыха в г. Киеве на сумму более 220 млн грн», — отметил глава ГФС Вадим Мельник.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях КО «Киевзеленстрой» и других обществ обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы по проведенным работам по ремонту и реконструкции парков, тендерная документация и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается.