ГФС провела обыски в «Киевзеленстрое»

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с должностными лицами Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой», (КО «Киевзеленстрой»), в период 2019—2020 годов путем заключения мнимых договоров с «фиктивными» СХД уклонились от уплаты НДС на сумму свыше 30 млн грн.
«За период 2019—2020 гг. указанные предприятия по заказу КО „Киевзеленстрой“ осуществили работы по строительству и реконструкции парков отдыха в г. Киеве на сумму более 220 млн грн», — отметил глава ГФС Вадим Мельник.
По результатам проведенных обысков в офисных помещениях КО «Киевзеленстрой» и других обществ обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы по проведенным работам по ремонту и реконструкции парков, тендерная документация и тому подобное.
Досудебное расследование продолжается.
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