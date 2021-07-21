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Samsung рассказала о главных особенностях новых Galaxy Z

Samsung рассказала о главных особенностях новых Galaxy Z

Президент и глава мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро рассказал о грядущем мероприятии Unpacked. Он пообещал, что на нём компания покажет новые устройства серии Galaxy Z, которые изменят представление о смартфонах и позволят переосмыслить опыт их использования.

Указывается, что третье поколение Galaxy Z создано с оглядкой на запросы реальных пользователей, а одна из ключевых задач направлена на то, чтобы сделать современные технологии доступными каждому.

Samsung акцентирует внимание на мощных камерах и ярких впечатлениях от просмотра контента. Кроме того, заявлен ёмкий аккумулятор и надёжная защита.

Смартфон предложит множество возможностей, от оптимизированных видеозвонков через Google Duo и просмотра видео на YouTube в режиме Flex до работы в режиме многозадачности в Microsoft Teams.

Особое внимание представитель Samsung уделил взаимодействию с новыми складными устройствами. Так, 11 августа на мероприятии Unpacked будет представлено первое в мире электронное перо S Pen, созданное специально для складных смартфонов.

Производитель отмечает, что принял решение не выпускать аппарат Galaxy Note в этом году, сделав доступными функции этой серии на большем количестве устройств Galaxy.

По материалам 4PDA
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