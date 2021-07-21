Samsung рассказала о главных особенностях новых Galaxy Z

Президент и глава мобильных коммуникаций Samsung Electronics Тэ Мун Ро рассказал о грядущем мероприятии Unpacked. Он пообещал, что на нём компания покажет новые устройства серии Galaxy Z, которые изменят представление о смартфонах и позволят переосмыслить опыт их использования.
Указывается, что третье поколение Galaxy Z создано с оглядкой на запросы реальных пользователей, а одна из ключевых задач направлена на то, чтобы сделать современные технологии доступными каждому.
Samsung акцентирует внимание на мощных камерах и ярких впечатлениях от просмотра контента. Кроме того, заявлен ёмкий аккумулятор и надёжная защита.
Смартфон предложит множество возможностей, от оптимизированных видеозвонков через Google Duo и просмотра видео на YouTube в режиме Flex до работы в режиме многозадачности в Microsoft Teams.
Особое внимание представитель Samsung уделил взаимодействию с новыми складными устройствами. Так, 11 августа на мероприятии Unpacked будет представлено первое в мире электронное перо S Pen, созданное специально для складных смартфонов.
Производитель отмечает, что принял решение не выпускать аппарат Galaxy Note в этом году, сделав доступными функции этой серии на большем количестве устройств Galaxy.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривенВчера, 06:31 - 5123 39
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнПозавчера, 20:22 - 31054 13
Зеленский поручил поднять зарплаты медиков до максимально возможного уровняВчера, 12:11 - 941 8
Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документаВчера, 20:43 - 292 5
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины для Евросоюза – FТВчера, 10:44 - 815 5
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривенВчера, 06:31 - 5123 39
В ГНС рассказали о новшествах в сфере применения РРОВчера, 09:00 - 2682
Е-паспорт и новые правила пересечения границы: что ждет украинцев в августеВчера, 12:00 - 1397 2
В Украине цена на электроэнергию поднялась до рекордного максимумаВчера, 16:29 - 1228 1
Цену на газ можно снизить: в «Нафтогазе» озвучили цифрыВчера, 10:00 - 1049 1
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»Вчера, 09:55 - 280 1
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 863 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1543 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1514 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 812