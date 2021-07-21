0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Toyota готовит гибридный Land Cruiser 300 с турбодизелем и электромотором

Toyota готовит гибридный Land Cruiser 300 с турбодизелем и электромотором

Toyota начинает разработку более “чистого” дизельного двигателя, чтобы соответствовать предстоящим ограничениям выбросов ДВС в Японии и на других рынках по всему миру.

Новый силовой агрегат, вероятно, будет иметь электрический модуль и, тем самым, будет гибридным. Он отлично подойдет для внедорожников, таких как недавно представленный Land Cruiser 300 и предстоящий Land Cruiser Prado нового поколения, а также для коммерческих автомобилей, таких как Hiace. Электрифицированный дизель сможет обеспечить высокий крутящий момент в сочетании с расширенным запасом хода, топливной экономичностью и долговечностью.

На сегодня в моторной линейке нового Toyota Land Cruiser 300 уже присутствует дизельный вариант — это 3,3-литровый V6 мощностью 309 л. с. и 700 Нм крутящего момента. Что касается Toyota Hiace, представленной в 2019 году, она предлагается с 2,8-литровым четырехцилиндровым турбодизелем мощностью 177 л.с. и крутящим моментом до 450 Нм.

Напомним, что последний гибридный дизель представила группа PSA, производившая Peugeot 3008 и 508 с приставкой Hybrid4, а также Citroen DS5 в период с 2011 по 2016 год. В этом случае система объединила в себе дизельный двигатель 2.0 HDi и электродвигатель, установленный на задней оси.

Французская компания быстро отказалась от этой силовой установки и заменила дизельные двигатели на бензиновые для своих гибридов нового поколения. Сегодня дизельные гибридные силовые установки можно найти на Audi, BMW и Mercedes-Benz.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.