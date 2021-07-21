Toyota готовит гибридный Land Cruiser 300 с турбодизелем и электромотором

Toyota начинает разработку более “чистого” дизельного двигателя, чтобы соответствовать предстоящим ограничениям выбросов ДВС в Японии и на других рынках по всему миру.

Новый силовой агрегат, вероятно, будет иметь электрический модуль и, тем самым, будет гибридным. Он отлично подойдет для внедорожников, таких как недавно представленный Land Cruiser 300 и предстоящий Land Cruiser Prado нового поколения, а также для коммерческих автомобилей, таких как Hiace. Электрифицированный дизель сможет обеспечить высокий крутящий момент в сочетании с расширенным запасом хода, топливной экономичностью и долговечностью.

На сегодня в моторной линейке нового Toyota Land Cruiser 300 уже присутствует дизельный вариант — это 3,3-литровый V6 мощностью 309 л. с. и 700 Нм крутящего момента. Что касается Toyota Hiace, представленной в 2019 году, она предлагается с 2,8-литровым четырехцилиндровым турбодизелем мощностью 177 л.с. и крутящим моментом до 450 Нм.

Напомним, что последний гибридный дизель представила группа PSA, производившая Peugeot 3008 и 508 с приставкой Hybrid4, а также Citroen DS5 в период с 2011 по 2016 год. В этом случае система объединила в себе дизельный двигатель 2.0 HDi и электродвигатель, установленный на задней оси.

Французская компания быстро отказалась от этой силовой установки и заменила дизельные двигатели на бензиновые для своих гибридов нового поколения. Сегодня дизельные гибридные силовые установки можно найти на Audi, BMW и Mercedes-Benz.