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Акция «Счастливый день» от Киевстар – теперь эксклюзивно в Sense SuperApp

Акция «Счастливый день» от Киевстар – теперь эксклюзивно в Sense SuperApp

Альфа-Банк Украина и Киевстар усиливают сотрудничество, чтобы предложить еще больше выгодных условий своим клиентам. Теперь акцию «Счастливый день» от Киевстар можно эксклюзивно заказать в цифровом банке Sense SuperApp.

Акция доступна абонентам Киевстар, которые обслуживаются на условиях предоплаты и подключили свой мобильный счет в Sense SuperApp. Благодаря «Счастливому дню» они могут бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками внутри сети оператора в течение суток, даже если не оплачивали услуги по своему номеру. Бесплатный интернет и звонки можно заказывать каждые 7 дней до конца 2021 года.

Получить «Счастливый день» в Sense SuperApp просто: нужно войти в свой профиль Киевстар в Sense и активировать акцию. Сообщение о ее активации и статус также можно отслеживать в цифровом банке.

Для абонентов Киевстар, которые еще не пользуются Sense SuperApp, для заказа акции необходимо:

  • установить цифровой банк Sense SuperApp,
  • выбрать пакет услуг с дебетовой картой или кредитную карту Альфа-Банка Украина,
  • пройти идентификацию через видеочат или приложение Дія,
  • подключить свой мобильный счет в Sense и активировать акцию.

Напомним, что сотрудничество банка и телеком-оператора началось в марте 2021 года, когда они объединили доступ к банковским и мобильным счетам в Sense. Благодаря этому клиенты банка и абоненты оператора могут одновременно управлять своим банковским и мобильным счетом и дополнительными услугами в одном приложении. В будущем компании будут совместно создавать больше новых выгодных предложений для своих клиентов.

По материалам Альфа-Банк
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