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В штаб-квартире полиции Польши тайно добывали Bitcoin

В штаб-квартире полиции Польши тайно добывали Bitcoin

Польская полиция в официальном заявлении сообщила о раскрытии операции по добыче Bitcoin в собственной штаб-квартире в Варшаве.

Об этом сообщает издание gadgets.ndtv.com.

«Гражданский служащий, а не полицейски крал электроэнергию для добычи Bitcoin» , — прокомментировал пресс-секретарь полиции Мариуш Чарка новостному каналу TVN24.

«К сожалению, все это происходило в полицейском участке», — добавил Чарка, подчеркнув, что подозреваемый не имел доступа к полицейским базам данных.

Пресс-секретарь полиции также добавил, что предполагаемое преступление было раскрыто «довольно быстро», но не назвал точных сроков.

Местный канал TVN24 сообщил, что сотрудника, пытавшегося майнить за государственный счет, уволили, и что прокуратура ведет расследование. В сообщении говорилось, что в ходе расследования удалось установить причастность к данному преступлению еще одного лица. Не сообщается, кто этот человек и какую должность он занимает, но его тоже собираются уволить.

Сколько злоумышленники успели намайнить и при помощи какого оборудования, — не сообщается.

По материалам Фокус
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