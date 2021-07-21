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Создан тепловой датчик нового поколения для смартфонов

Создан тепловой датчик нового поколения для смартфонов

Группа южнокорейских специалистов объявила о создании теплового датчика следующего поколения. Он способен работать при температуре до 100 градусов по Цельсию и оказался в несколько раз быстрее существующих аналогов. А ещё его можно использовать в смартфонах.

Разработка нового теплового датчика принадлежит учёным из Центра оптоэлектронных материалов и устройств Корейского института науки и технологий (KIST). Датчик способен работать при сверхвысоких температурах без необходимости использования охлаждающих устройств или жидкостей.

Он компактный и эффективный, что открывает путь к появлению подобных датчиков в смартфонах и автономных транспортных средствах.

«Мы разработали технологию, которая может значительно снизить стоимость производства тепловизионных датчиков. Наше устройство по сравнению с более традиционными имеет превосходную отзывчивость и скорость работы», — отмечают исследователи.

Новый датчик построен на плёнке диоксида ванадия (VO2). Она обнаруживает и преобразует инфракрасный свет, генерируемый теплом, в электрические сигналы, что и обеспечивает стабильную работу при температуре до 100 градусов Цельсия. Одновременно с этим удалось увеличить в 3−4 раза время отклика, что позволило устройству захватывать тепловые изображения со скоростью 100 кадров в секунду — это намного превышает обычный уровень в 30−40 fps.

По материалам 4PDA
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