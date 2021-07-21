Включаются ли в состав дохода собственные средства ФЛП на расчетном счете - пояснения ГНС

В соответствии с п. 177.2 ст. 177 Налогового кодекса Украины, объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя.
Об этом пишет Главное управление ГНС в Закарпатской области.
В состав общего налогооблагаемого дохода зачисляется выручка, поступившая физическому лицу – предпринимателю как в денежной, так и в натуральной форме от осуществления хозяйственной деятельности:
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Вывод. собственные средства, которые физическое лицо – предприниматель зачисляет на расчетный расчет, не включаются в состав дохода (выручки в денежной и натуральной форме) и не отражаются в Книге учета доходов и расходов.
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