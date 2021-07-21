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Электролодка в стиле Tesla будет стоить $300 000

Электролодка в стиле Tesla будет стоить $300 000

Компания Arc создала первый прототип электрического катера. Он получил сверхъёмкий аккумулятор и прозвище «Tesla в мире лодок».

Разработчики планируют использовать опыт Tesla и вывести на рынок лодку с электрическим двигателем. Для первых клиентов она будет стоить $300 000, что позволит окупить разработки и наладить производство. После этого цену снизят, и лодка станет доступной для массового покупателя.

«Похоже, все стремятся к тому, чтобы называть себя “Tesla в мире лодок”. Важно то, насколько хорошо вы справляетесь с этим сценарием», — констатируют представители Arc.

Arc One получит алюминиевый корпус и аккумулятор на 200 кВтч, что вдвое превышает ёмкость АКБ в автомобилях Tesla. Катер приводится в движение электродвигателем мощностью 475 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 64 км/ч. Всё это обеспечит автономность около 4 часов, чего, по мнению создателей, хватит для прогулок по морю.


Фото: 4pda.to

Сравнение с Tesla не случайно: производитель самостоятельно разрабатывает дизайн, корпуса для аккумуляторов, систему охлаждения и ПО. Всё это управляется при помощи одного огромного сенсорного дисплея, а минимальное количество узлов позволит упростить ремонт и снизить расходы на запчасти.


Фото: 4pda.to

Несмотря на используемые технологии, представители Arc полагают, что лодка будет уступать лучшим представителям на бензиновом двигателе. Продажи стартуют через 6 месяцев.

По материалам 4PDA
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