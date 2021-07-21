В «Нафтогазе» рассказали, чем может обернуться сертификация «Северного потока-2»

Германия должна исходить из принципа европейской солидарности, а также учитывать недавнее решение суда ЕС по газопроводу OPAL при рассмотрении заявки оператора «Северного потока-2» на сертификацию.

Об этом заявил председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью Радио Свобода.

«Принцип солидарности, который подтвержден решением Европейского суда по OPAL, должен быть обязательно применен немецким регулятором. Ранее немецкий регулятор не хотел его применять. Он говорил: мы смотрим только на Германию, нам не важно, что происходит в других странах. Европейский суд сказал: нет! Немецкий регулятор обязан учитывать интересы других стран», — цитирует Витренко пресс-служба «Нафтогаза».

Он подчеркнул, что запуск «Северного потока-2» нанесет ущерб не только Украине, но и ряду других стран региона.

«Даже если мы говорим: хорошо, Германия — это страна ЕС, а Украина пока не является страной ЕС, но есть Польша. Украинский газопровод идет в Германию через Словакию и Австрию, через Словакию и Чехию, а также через Польшу. Это страны ЕС! И это наши геополитические партнеры — вместе мы будем делать так, чтобы и немецкий регулятор, и Европейская комиссия на этот раз обязательно обеспечили соответствие принципу солидарности, который как раз и утвердил Европейский суд, приняв соответствующее решение. Оно очень своевременно и очень важно для Украины», — сказал председатель правления «Нафтогаза».

Он подчеркнул, что сертификация оператора «Северного потока-2» также противоречила бы нормам Третьего энергопакета ЕС.

«Эта компания контролируется „Газпромом“ и Путиным (президентом РФ). А европейское законодательство как раз говорит о том, что не может группа лиц или одно лицо контролировать и добычу, и транспортировку газа. Это записано даже в совместном заявлении США и Германии — они говорят, что сделают все, чтобы европейское законодательство и Третий энергопакет были применены и в отношении буквы закона, и в отношении духа закона. Должны сделать так, чтобы этот оператор не был сертифицирован, поскольку он не будет реально независимым», — отметил Витренко.

Он также напомнил, что Россия, вопреки европейскому законодательству, блокирует доступ третьих сторон к транспортировке газа как через свои «потоки», так и через украинский маршрут.

«Оператор „Северного потока-2“ не будет обеспечивать свободный доступ для третьих сторон — чтобы все компании могли из России через этот газопровод транспортировать газ в Германию, а не только „Газпром“ — мы будем на этом настаивать», — добавил председатель правления «Нафтогаза».