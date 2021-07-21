В Украине продолжает расти стоимость проезда в общественном транспорте.

Об этом шла речь в выпуске “Завтрака с 1+1”.

Так, в Виннице цена подскочила сразу вдвое – с четырех до восьми гривен. Тариф будет единый как для автобусов, так и для электротранспорта.

Иная ситуация в Житомире. В случае расчета наличными в автобусах придется платить 8 гривен, а в электротранспорте – 6. Если рассчитываться картой, можно сэкономить по одной гривны на каждой поездке.

В Мариуполе поездка в автобусе обойдется в 10 грн, в трамваях – 9.

В столице цена в пределах 10 гривен повысится на пригородные маршруты.

Справка Finance.ua:

за перевозку льготных категорий граждан расходы перевозчику должен компенсировать местный бюджет. Безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой административную ответственность − штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 гривен;

В Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле своего дома будет обходиться киевлянам в 25−35 гривен в час.

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