0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

В Украине продолжает расти стоимость проезда

В Украине продолжает расти стоимость проезда

В Украине продолжает расти стоимость проезда в общественном транспорте.

Об этом шла речь в выпуске “Завтрака с 1+1”.

Так, в Виннице цена подскочила сразу вдвое – с четырех до восьми гривен. Тариф будет единый как для автобусов, так и для электротранспорта.

Иная ситуация в Житомире. В случае расчета наличными в автобусах придется платить 8 гривен, а в электротранспорте – 6. Если рассчитываться картой, можно сэкономить по одной гривны на каждой поездке.

В Мариуполе поездка в автобусе обойдется в 10 грн, в трамваях – 9.

В столице цена в пределах 10 гривен повысится на пригородные маршруты.

Справка Finance.ua:

  • за перевозку льготных категорий граждан расходы перевозчику должен компенсировать местный бюджет. Безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой административную ответственность − штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан – 850 гривен;
  • В Киеве могут ввести плату за парковку возле жилых домов. Парковка возле своего дома будет обходиться киевлянам в 25−35 гривен в час.

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропустите важное.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.