В Украине продолжает расти стоимость проезда в общественном транспорте.
Об этом шла речь в выпуске “Завтрака с 1+1”.
Так, в Виннице цена подскочила сразу вдвое – с четырех до восьми гривен. Тариф будет единый как для автобусов, так и для электротранспорта.
Иная ситуация в Житомире. В случае расчета наличными в автобусах придется платить 8 гривен, а в электротранспорте – 6. Если рассчитываться картой, можно сэкономить по одной гривны на каждой поездке.
В Мариуполе поездка в автобусе обойдется в 10 грн, в трамваях – 9.
В столице цена в пределах 10 гривен повысится на пригородные маршруты.
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