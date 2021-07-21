Е-паспорт и новые правила пересечения границы: что ждет украинцев в августе

С августа жизнь украинцев изменится в некоторых сферах.

Электронный паспорт. Так, к примеру, начнет действовать е-паспорт, который теперь приравнивается к обычному, его действие начнется с 23 августа. Напомним, Верховная Рада приняла его 30 марта 2021, а президент подписал документ 15 апреля.

Е-паспорт можно предъявить:

во время путешествий по железной дороге или в самолете (только в Украине);

во время медицинского обслуживания;

банковских операций;

для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг, почты;

при приобретении товаров в магазине;

для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Закон закрепляет на законодательном уровне определение электронного паспорта (е-паспорта) и электронного паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

Пенсии. В августе повысятся пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС. Также они получат доплаты за июль.

Тарифы. Напомним также, что тарифы на электроэнергию оставили без изменений. Кабмин продлил действие действующего тарифа 1,68 гривны за киловатт-час минимум до 31 августа. А кубометр газа для населения будет стоить от 7,99 до 16,99 гривны.

Новые правила пересечения границы. Из-за распространения более опасного штамма коронавируса в августе ужесточат правила въезда в Украину. Пересекать границу беспрепятственно смогут лишь те украинцы, которые имеют хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Остальным путешествующим на границе предложат установить приложение “Дома” и при положительном тесте на COVID-19 выйти на самоизоляцию.

Открытие границ. С 1 августа для вакцинированных украинцев откроют границы несколько стран. Для этого нужно иметь сертификат вакцинации препаратами Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.