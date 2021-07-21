В Минздраве сказали, будут ли пересматривать условия карантина в Украине

Дополнительные ограничения внутри Украины Кабмин пока не планирует вводить. Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации из-за коронавируса.
Об этом сказал в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Игорь Кузин, говорится в материале «Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма «Дельта».
По его словам, единственное нововведение, которое пока приняло правительство — это запрет на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты меньше 80% сотрудников.
«В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения», — сказал изданию главный санитарный врач.
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