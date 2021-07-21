Профицит сводного платежного баланса сократился в четыре раза за полгода – до $307 млн

Профицит сводного платежного баланса за первое полугодие 2021 года составил $ 307 млн, что вчетверо меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в I квартале этого года был дефицит в $ 961 млн, тогда как во II квартале — профицит в $ 1,268 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

В то же время профицит счета текущих операций составил $ 370 млн (за январь-июнь 2020 года — $ 4,03 млрд), а дефицит финансового счета — $ 76 млн (за шесть месяцев прошлого года — $ 2,84 млрд). По оценкам НБУ, объем частных денежных переводов из-за рубежа в Украину, как по официальным, так и неформальным каналам, составил $ 6,2 млрд (за этот же период в прошлом году — $ 5,56 млрд).

Экспорт товаров за полгода вырос на 30,1% – до $ 27,45 млрд, импорт — на 26,4%, до $ 29,63 млрд. В июне экспорт товаров увеличился в 1,6 раза — до $ 4,9 млрд, импорт — на 36%, до $ 5,2 млрд.

Объемы энергетического импорта в июне увеличились в 1,7 раза (в мае — на 39,3%) вследствие импорта нефтепродуктов. Объемы неэнергетического импорта выросли на 31,7% (в мае — в 1,6 раза).

В Нацбанке отмечают, что приток капитала по финансовому счету ($ 0,5 млрд) в июне обеспечили кредитами государственного сектора, в частности чистой покупкой гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и нерезидентами и займом от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

«Отток капитала частного сектора уменьшился: размещение еврооблигаций „Укравтодором“ несколько компенсировало дальнейшее погашение внешних обязательств по торговым кредитам. В результате сводный платежный баланс был сформирован с профицитом ($ 0,8 млрд), а международные резервы выросли до $ 28,4 млрд, что обеспечивает финансирование четырех месяцев будущего импорта», — объясняют в НБУ.

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