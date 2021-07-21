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Авиакомпания Air France-KLM сообщила о €1,5 миллиарда убытков из-за коронавируса

Авиакомпания Air France-KLM сообщила о €1,5 миллиарда убытков из-за коронавируса

Авиакомпания Air France-KLM из-за кризиса вновь понесла убытки в 1,5 млрд евро во втором квартале, несмотря на ослабление коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает NOS.

«Air France-KLM вновь понесла убытки в 1,5 млрд евро во втором квартале. Несмотря на ослабление мер, введенных из-за коронавируса, до сих пор летает значительно меньше пассажиров, чем до пандемии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за пандемии путь к полноценному восстановлению будет долгим.

В то же время все больше европейцев летят в отпуск этим летом, также привитые американцы приветствуются в ЕС. В частности, в июле и августе ожидается занятость от 60 до 70 процентов.

В прошлом году правительство Нидерландов предоставило KLM 3,4 млрд евро в виде кредитов и гарантий. В свою очередь Франция оказала поддержку Air France, которая в целом в прошлом году составила 10,4 млрд евро. В апреле было добавлено еще одно вливание капитала в размере 4 миллиарда для Air France.

В течение всего 2020 года Air France и KLM понесла рекордные убытки — более 7 млрд евро.

Справка Finance.ua:

  • в мае 2020 года авиакомпания Air France-KLM потеряла 1,8 млрд евро из-за COVID-19 и решила сократить рабочие места;
  • авиаальянс Air France-KLM сообщил о чистых убытках в размере 1,8 млрд евро в первом квартале вследствие коронавирусного кризиса и сокращения рабочих мест;
  • только в марте операционные убытки альянса достигли 560 млн евро из-за ограничений путешествий, которые остановились по всему миру.
По материалам Укринформ
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