Авиакомпания Air France-KLM сообщила о €1,5 миллиарда убытков из-за коронавируса

Авиакомпания Air France-KLM из-за кризиса вновь понесла убытки в 1,5 млрд евро во втором квартале, несмотря на ослабление коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает NOS.

«Air France-KLM вновь понесла убытки в 1,5 млрд евро во втором квартале. Несмотря на ослабление мер, введенных из-за коронавируса, до сих пор летает значительно меньше пассажиров, чем до пандемии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за пандемии путь к полноценному восстановлению будет долгим.

В то же время все больше европейцев летят в отпуск этим летом, также привитые американцы приветствуются в ЕС. В частности, в июле и августе ожидается занятость от 60 до 70 процентов.

В прошлом году правительство Нидерландов предоставило KLM 3,4 млрд евро в виде кредитов и гарантий. В свою очередь Франция оказала поддержку Air France, которая в целом в прошлом году составила 10,4 млрд евро. В апреле было добавлено еще одно вливание капитала в размере 4 миллиарда для Air France.

В течение всего 2020 года Air France и KLM понесла рекордные убытки — более 7 млрд евро.

Справка Finance.ua:

в мае 2020 года авиакомпания Air France- KLM потеряла 1,8 млрд евро из-за COVID -19 и решила сократить рабочие места;

авиаальянс Air France- KLM сообщил о чистых убытках в размере 1,8 млрд евро в первом квартале вследствие коронавирусного кризиса и сокращения рабочих мест;