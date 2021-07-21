Украинские банкиры спрогнозировали курс на ближайшие недели

В ближайшие недели курс доллара в Украине будет находиться в коридоре 26,80-27,00 грн/$.

Об этом в комментарии Banker.ua рассказал директор департамента казначейства АО «Идея Банк» Ярослав Кабин.

Ключевой причиной укрепления гривны на текущей неделе в «Идея Банке» называют повышение учетной ставки НБУ до уровня 8% и сокращение регулятором ежедневных интервенций по покупке валюты. В ближайшие недели предпосылок для роста курса доллара в Украина в банке не видят, прогнозируя курс на уровне 26,80-27,00 грн/$.

В ConcordBank также ставят на дальнейшее укрепление украинской нацвалюты. По словам главы правления банка Юрия Задои, на следующей неделе подорожание гривны может быть вызвано продажами иностранной валюты на фоне ожиданий роста доходности ОВГЗ, а также возможными выплатами по возвратам НДС.

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В случае же, если правительство не станет ощутимо повышать ставки по займам, потенциальные покупатели облигаций могут снизить объемы продаж, что приостановит дальнейший рост гривны и, возможно, приведет к коррекции валютных курсов, отмечают в банке.

В «Райффайзен Банке» говорят, что существующий баланс рисков с учетом снижения спроса на валюту для выплат дивидендов, благоприятных для урожая условий, размещения евробондов, повышения учетной ставки, а также приближения периода уплаты квартальных налогов создает предпосылки для укрепления гривны по отношению к доллару в ближайшие недели. В то же время, там не исключают возможности возобновления роста курса доллара выше отметки 27,0 грн/$.

В «Мегабанке» озвучивать прогнозы на следующую неделю пока не берутся, тогда как в «ОТП Банке» ожидают, что коридор на межбанке в ближайшее время составит 26,80-27,20 грн/$.

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