0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Работа в Польше для украинцев: что предлагают, сколько платят и как оформить документы

Работа в Польше для украинцев: что предлагают, сколько платят и как оформить документы

Работать за пределами Украины стремятся все больше и больше наших граждан. Традиционно сама популярна среди украинских заробитчан – Польша, где, по последним данным, насчитывается около 1,5 миллионов украинских трудовых мигрантов, пишет ТСН.

Традиционно для студентов наиболее актуальными являются сезонные работы в свободный от учебы период. Наиболее популярные вакансии – сбор ягод, овощей и фруктов и работа в сфере предоставления услуг, а также работа на складе.

Поскольку в последнее время, особенно во время пандемии, очень популярными стали логистические услуги, то для студентов есть варианты работы упаковщиков и курьеров.

Для студентов, желающих работать постоянно в свободное от учебы время, предлагают работу в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и продаж:

  • бармены;
  • официанты;
  • хостес;
  • бариста;
  • продавцы.

Как получить приглашение для работы в Польше:

  • разрешением на работу в Польше является рабочая виза, которая выдается на основании официального приглашения работодателя. Существует два пути получения приглашения от будущего работодателя или посредника;
  • выдачу и оформление приглашения инициирует работодатель. Приглашение на работу – это документ, подтверждающий, что работодатель или компания заинтересованы в найме иностранного гражданина;
  • приглашение оформляется польским работодателем для конкретного физического лица, и подтверждает, что указанное лицо будет официально трудоустроено на указанное время в определенном месте с фиксированным окладом.

Это один из самых главных документов, необходимых для оформления рабочей визы в Польшу. Инициатором процесса оформления приглашения почти всегда является работодатель. Именно он должен обратиться в Управление Труда (Urząd Pracy) по месту регистрации предприятия и заполнить заявление установленного образца.

Заработные платы в Польше, конечно, не такие высокие как, например, в Германии, Чехии, Финляндии, Италии или Португалии, однако по сравнению с украинскими – на порядок выше, что и привлекает наших граждан.

Так, по информации рекрутинговых агентств, иностранные работники могут получать в Польше от 550 до 900-1200 евро в месяц. Уровень заработков зависит от специальности, опыта работы и региона. Таким образом, средние зарплаты специалистов определенных сфер в Польше примерно такие:

  • сотрудники сферы информационных технологий – 1700-2000 евро;
  • старший медицинский персонал – 1300-1700 евро;
  • водители-дальнобойщики, междугородний водитель – 800-1700 евро;
  • экономические специальности – 1000 евро;
  • строители – 700-1000 евро;
  • слесари, каменщики, столяры и электрики – 600-700 евро;
  • фрезеровщики – 700-1000 евро;
  • сотрудники кухни – 640 евро;
  • кассиры в супермаркетах и продавцы – 500-600 евро;
  • уборщицы и младший персонал сферы обслуживания – 500-600 евро.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.