Работа в Польше для украинцев: что предлагают, сколько платят и как оформить документы

Работать за пределами Украины стремятся все больше и больше наших граждан. Традиционно сама популярна среди украинских заробитчан – Польша, где, по последним данным, насчитывается около 1,5 миллионов украинских трудовых мигрантов, пишет ТСН.
Традиционно для студентов наиболее актуальными являются сезонные работы в свободный от учебы период. Наиболее популярные вакансии – сбор ягод, овощей и фруктов и работа в сфере предоставления услуг, а также работа на складе.
Поскольку в последнее время, особенно во время пандемии, очень популярными стали логистические услуги, то для студентов есть варианты работы упаковщиков и курьеров.
Для студентов, желающих работать постоянно в свободное от учебы время, предлагают работу в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и продаж:
Как получить приглашение для работы в Польше:
Это один из самых главных документов, необходимых для оформления рабочей визы в Польшу. Инициатором процесса оформления приглашения почти всегда является работодатель. Именно он должен обратиться в Управление Труда (Urząd Pracy) по месту регистрации предприятия и заполнить заявление установленного образца.
Заработные платы в Польше, конечно, не такие высокие как, например, в Германии, Чехии, Финляндии, Италии или Португалии, однако по сравнению с украинскими – на порядок выше, что и привлекает наших граждан.
Так, по информации рекрутинговых агентств, иностранные работники могут получать в Польше от 550 до 900-1200 евро в месяц. Уровень заработков зависит от специальности, опыта работы и региона. Таким образом, средние зарплаты специалистов определенных сфер в Польше примерно такие:
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