Работа в Польше для украинцев: что предлагают, сколько платят и как оформить документы

Работать за пределами Украины стремятся все больше и больше наших граждан. Традиционно сама популярна среди украинских заробитчан – Польша, где, по последним данным, насчитывается около 1,5 миллионов украинских трудовых мигрантов, пишет ТСН.

Традиционно для студентов наиболее актуальными являются сезонные работы в свободный от учебы период. Наиболее популярные вакансии – сбор ягод, овощей и фруктов и работа в сфере предоставления услуг, а также работа на складе.

Поскольку в последнее время, особенно во время пандемии, очень популярными стали логистические услуги, то для студентов есть варианты работы упаковщиков и курьеров.

Для студентов, желающих работать постоянно в свободное от учебы время, предлагают работу в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и продаж:

бармены;

официанты;

хостес;

бариста;

продавцы.

Как получить приглашение для работы в Польше:

разрешением на работу в Польше является рабочая виза, которая выдается на основании официального приглашения работодателя. Существует два пути получения приглашения от будущего работодателя или посредника;

выдачу и оформление приглашения инициирует работодатель. Приглашение на работу – это документ, подтверждающий, что работодатель или компания заинтересованы в найме иностранного гражданина;

приглашение оформляется польским работодателем для конкретного физического лица, и подтверждает, что указанное лицо будет официально трудоустроено на указанное время в определенном месте с фиксированным окладом.

Это один из самых главных документов, необходимых для оформления рабочей визы в Польшу. Инициатором процесса оформления приглашения почти всегда является работодатель. Именно он должен обратиться в Управление Труда (Urząd Pracy) по месту регистрации предприятия и заполнить заявление установленного образца.

Заработные платы в Польше, конечно, не такие высокие как, например, в Германии, Чехии, Финляндии, Италии или Португалии, однако по сравнению с украинскими – на порядок выше, что и привлекает наших граждан.

Так, по информации рекрутинговых агентств, иностранные работники могут получать в Польше от 550 до 900-1200 евро в месяц. Уровень заработков зависит от специальности, опыта работы и региона. Таким образом, средние зарплаты специалистов определенных сфер в Польше примерно такие:

сотрудники сферы информационных технологий – 1700-2000 евро;

старший медицинский персонал – 1300-1700 евро;

водители-дальнобойщики, междугородний водитель – 800-1700 евро;

экономические специальности – 1000 евро;

строители – 700-1000 евро;

слесари, каменщики, столяры и электрики – 600-700 евро;

фрезеровщики – 700-1000 евро;

сотрудники кухни – 640 евро;

кассиры в супермаркетах и продавцы – 500-600 евро;

уборщицы и младший персонал сферы обслуживания – 500-600 евро.

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