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На приватизацию выставили Радивиловский комбинат хлебопродуктов

На приватизацию выставили Радивиловский комбинат хлебопродуктов

Радивиловский комбинат хлебопродуктов (КХП) выставлен на приватизацию по стартовой цене 141,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) в Facebook.

«Аукцион по приватизации имущественного комплекса госпредприятия “Радивиловский комбинат хлебопродуктов” (Ровенская область) должен состояться через месяц – 30 августа. Стартовая цена объекта – 141,5 млн грн», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Радивиловский КХП имеет 10 земельных участков общей площадью 414 536 га, на которых расположено недвижимое имущество площадью около 65 тыс. кв. м, среди которого зерновые склады, магазины, элеваторы, мастерские и прочие производственные помещения.

По информации ФГИУ, в рамках приватизации государственных комбинатов хлебопродуктов это уже второй объект, который будет выставлен на прозрачный аукцион.

По материалам Укринформ
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