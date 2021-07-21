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Украинским портам хотят снизить норму отчислений в бюджет до 30%

Украинским портам хотят снизить норму отчислений в бюджет до 30%

Мининфраструктуры инициировало снижение выплат от Администрации морпортов и госстивидоров в государственный бюджет до уровня 30% с 80% от прибыли после уплаты всех налогов.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков написал в Facebook по итогам заседания Национального совета реформ.

Как сообщил он, в ближайшие 5 лет на обновление украинских портов необходимо около 17 млрд грн капитальных инвестиций. По словам министра, степень изношенности портовой инфраструктуры достигла рекордных 80%.

«В то время как портовая инфраструктура стран ЕС и других наших соседей дотируется государством, мы годами не только не поддерживали, но и отбирали в госбюджет средства, которые должны были бы направляться на поддержку и развитие инфраструктуры», — написал Кубраков.

Вследствие этого ведомство инициировало изменение дивидендной политики, чтобы снизить обязательные отчисления прибыли АМПУ и госстивидоров после уплаты всех налогов в госбюджет с уровня 80% до 30%.

«Такие изменения позволят более чем наполовину покрыть потребность в капитальных инвестициях, что даст толчок для развития международной торговли и экономики в целом», — отметил Кубраков.

Кроме того, добавил он, до конца года будет завершена передача в концессию ГП «Стивидорная компания «Ольвия» и ГП «Херсонский морской торговый порт». Реализация соглашения, по словам министра, осложнена бюрократическими процедурами.

Кубраков отметил, что для увеличения инвестиций в портовую отрасль необходимы изменения в арендное законодательство касательно продления сроков аренды для имеющихся портовых операторов с целью дополнительного инвестирования. Из-за несовершенства законодательства известно о недополучении около 100 млн долларов инвестиций в портовую отрасль, заявил чиновник.

По материалам Економічна Правда
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