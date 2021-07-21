0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Volkswagen выпустил новый купе-кроссовер на базе Polo (фото)

Volkswagen выпустил новый купе-кроссовер на базе Polo (фото)

Немецкий автопроизводитель официально презентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Taigo. Несмотря на то, что новинка намного компактнее VW Taos, она получит богатое оснащение и широкую моторную гамму.

Модель построена на модульной платформе MQB-A0, лежащей в основе европейского хэтчбека Polo седьмого поколения и компактного кроссовера T-Cross. Габариты машины составляют 4260 миллиметров в длину, 1750 мм в ширину и 1490 миллиметров в высоту. Размер колесной базы равен 2556 миллиметрам. Это на 151 миллиметр короче, на 84 миллиметра уже и 108 миллиметров ниже самого маленького внедорожника марки – Taos. При этом в линейке Volkswagen новинка станет на ступень выше T-Roc и T-Cross.

Внешне автомобиль является перелицованной версией бразильского Nivus. Среди внешних отличий можно отметить оригинальные передние и задние бамперы, собственную графику задних фонарей, а также другой дизайн колесных дисков. Причем уже в базовом варианте новинка обзаведется светодиодной оптикой.

Интерьер нового купе-кроссовера практически полностью повторяет VW Polo. Кроссовер получит информационно-развлекательную систему последнего поколения MIB3 со стандартным 6,5-дюймовым или более дорогим 9,2-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, Taigo оснастят 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов, комплексом электронных ассистентов IQ.Drive Travel Assis и панорамной крышей.

В моторную гамму модели войдут бензиновые трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 литра с отдачей 95 и 110 лошадиных сил. Также будет доступна 1,5-литровая 150-сильная «турботройка». В качестве трансмиссии предлагаются пяти- или шестиступенчатая механическая коробка передач или «робот» DSG.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.