Volkswagen выпустил новый купе-кроссовер на базе Polo (фото)

Немецкий автопроизводитель официально презентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Taigo. Несмотря на то, что новинка намного компактнее VW Taos, она получит богатое оснащение и широкую моторную гамму.
Модель построена на модульной платформе MQB-A0, лежащей в основе европейского хэтчбека Polo седьмого поколения и компактного кроссовера T-Cross. Габариты машины составляют 4260 миллиметров в длину, 1750 мм в ширину и 1490 миллиметров в высоту. Размер колесной базы равен 2556 миллиметрам. Это на 151 миллиметр короче, на 84 миллиметра уже и 108 миллиметров ниже самого маленького внедорожника марки – Taos. При этом в линейке Volkswagen новинка станет на ступень выше T-Roc и T-Cross.
Внешне автомобиль является перелицованной версией бразильского Nivus. Среди внешних отличий можно отметить оригинальные передние и задние бамперы, собственную графику задних фонарей, а также другой дизайн колесных дисков. Причем уже в базовом варианте новинка обзаведется светодиодной оптикой.
Интерьер нового купе-кроссовера практически полностью повторяет VW Polo. Кроссовер получит информационно-развлекательную систему последнего поколения MIB3 со стандартным 6,5-дюймовым или более дорогим 9,2-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, Taigo оснастят 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов, комплексом электронных ассистентов IQ.Drive Travel Assis и панорамной крышей.
В моторную гамму модели войдут бензиновые трехцилиндровый турбомотор объемом 1,0 литра с отдачей 95 и 110 лошадиных сил. Также будет доступна 1,5-литровая 150-сильная «турботройка». В качестве трансмиссии предлагаются пяти- или шестиступенчатая механическая коробка передач или «робот» DSG.
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