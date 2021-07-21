В Канаде разработали приложение, которое благодаря нейросети определяет эмоциональное состояние кошек

Канадская компания Sylvester, которая занимается технологиями здравоохранения животных, выпустила приложение Tably. Оно позволяет с помощью камеры телефона или планшета определить эмоциональное состояние любимца.

Об этом сообщил руководитель предприятия Sylvester Мише Приест, пишет Reuters.

Система работает с использованием нейросетей, которые тренировали анализом фотографий с животными, которые чувствуют боль. Приложение анализирует положение ушей и головы, сужение глаз, напряжение морды и движения усов.

Исследование 2019 года, опубликованное в рецензируемом журнале Scientific Reports, показало, что так называемая «шкала кошачьей гримасы» (или FGS) — это действенный и надежный инструмент для оценки боли у кошек.



В приложении Tably нужно навести камеру на пушистика так, чтобы нарисованная кошачья голова совпадала с настоящей, и дождаться ответа программы.

Специалист по британской благотворительной организации животных RSPCA Алиса Поттер считает, что это приложение может быть полезным. Но добавляет, что владельцы кошек должны смотреть на все тело своего питомца и хвост, чтобы получить подсказки об их состоянии.

«Взволнованные или напуганные коты будут крепко и напряженно держать свой хвост. И, кроме этого, можно догадаться об их эмоциональном состоянии по поведению: едят ли они, пьют, ходят в туалет, спят как обычно», — объяснила она.