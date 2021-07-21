УЗ запускает дополнительный рейс в аэропорт «Борисполь»

Укрзализныця добавляет еще один рейс в аэропорт «Борисполь».
Об этом сообщается на сайте УЗ.
«Укрзализныця продолжает фиксировать рост спроса пассажиров на маршруте Киев — Международный аэропорт „Борисполь“. Для удовлетворения этого спроса добавляется еще один рейс в этом сообщении и увеличивается вместимость уже имеющихся рейсов», — сказано в сообщении.
Так, теперь пассажирам будет доступен еще один рейс в вечернее время:
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Кроме того, за счет уплотнения графика курсирования еще на трех рейсах в наиболее загруженные часы будет курсировать сдвоенный рельсовый автобус Pesa, что позволит увеличить количество мест для пассажиров вдвое и перевозить 162 пассажира вместо 81 за один рейс.
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