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Bitcoin – это не деньги. Глава МВФ раскритиковала криптовалюту

Bitcoin – это не деньги. Глава МВФ раскритиковала криптовалюту

Криптовалюту Bitcoin нельзя классифицировать как деньги. В будущем она может стать платежным средством, но пока что до этого далеко. А потому использование Bitcoin в качестве валюты в Сальвадоре приведет к проблемам:

  • затруднится сбор налогов;
  • возникнут сложности с формированием цен на товары и услуги.

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в открытой беседе с главой центробанка Багамских островов.

В Фонде считают, что страны, в которых криптовалюты имеют статус национальной валюты или законного платежного средства, могут получить внутренние нестабильные цены, а также невозможность бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Георгиева уверена, что самой безопасной формой оплаты станут цифровые валюты национальных банков (CBDC). МВФ даже может предоставить странам платформу, которая обеспечит функциональную совместимость многих CBDC в будущем. Багамы стали первой страной в мире, где начали использовать такую валюту.

Цифровая валютна центрального банка, CBDC – это электронная форма национальной валюты. Она может использовать технологию блокчейна, но это не делает ее криптовалютой. Такой тип электронной валюты дает возможность снизить стоимость безналичных операций за счет отказа от эквайринговой комиссии при осуществлении платежа.

По материалам Сегодня
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