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Цены на экспресс-тесты на госгранице проверит Антимонопольный комитет

Цены на экспресс-тесты на госгранице проверит Антимонопольный комитет

В Антимонопольном комитете сообщили, что исследуют соблюдение конкурентного законодательства на рынке экспресс-тестов на коронавирус, которые предоставляются на территории пунктов пропуска через государственную границу — по предварительному заключению цены «выше, чем в других местах».

Об этом сообщает прессслужба АМКУ.

В комитете отмечают, что проверку инициировали из-за многочисленных жалоб граждан на организацию эпидконтроля на государственной границе. В частности, на ценообразование тестов, которые обязательны в пунктах пропуска через границу для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, РФ, Португалии.

Также в обращениях говорится о процедурах определения клиник или лабораторий, которые получают право предоставлять соответствующие услуги.

В Комитете считают, что указанные требования создают предпосылки для монополизации рынка экспресс-тестирования на каждом отдельном пункте пропуска.

«Уже сейчас из обращений граждан и сообщений СМИ можно сделать предварительный вывод, что цены на экспресс-тестирование в пунктах пропуска выше, чем в других местах», — добавляют в АМКУ.

По материалам Економічна Правда
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