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Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен

Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен

Осенью стоимость растительного масла в Украине может вырасти до 100 гривен за литр.

Экономист Олег Пендзин считает, что цену на растительное масло в Украине никто снижать не будет.

«Есть такие понятия как согласованные действия или картельный сговор. Если нет конкуренции, вам никто цену снижать не будет. Судя по тому, что в мире цена упала на 10%, а у нас за месяц выросла на 30,5%, у нас не очень сильно работает конкуренция. Значит, это вопрос Антимонопольного комитета», — считает Пендзин.

«По прогнозам экспертов в этой области, цена за литр масла осенью может подскочить до 100 гривен за литр», — говорится в сюжете.

Сколько стоит масло в Украине: Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривен. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривен.

Согласно исследованиям, опубликованным общественной организацией «Экономический дискуссионный клуб», разница в цене в польских и украинских супермаркетах составляет от 60−100%.

По материалам Сегодня
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