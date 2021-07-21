0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

За I полугодие в производство электричества из ВИЭ инвестировали 530 миллионов евро

За I полугодие в производство электричества из ВИЭ инвестировали 530 миллионов евро

За I полугодие 2021 года в производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) было инвестировано около 530 млн евро.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

«За I полугодие 2021 года общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 8,3 % или на 709 МВт… В установку 709 МВт мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики инвестировано около 530 млн евро», – говорится в сообщении.

В частности, за шесть месяцев 2021 года было введено ветроэлектростанций (ВЭС) на 278,4 МВт; солнечных электростанций (СЭС) – на 257,4 МВт; СЭС частных домохозяйств – на 156 МВт; электростанций на биомассе – на 10,4 МВт, электростанций на биогазе – на 6 МВт; объектов малой гидроэнергетики – 1,6 МВт.

Всего на конец I полугодия 2021 года в Украине было введено 9 225 МВт мощностей, производящих электроэнергию из ВИЭ. Из них 6 351 МВт – солнечные электростанции, 1 593 МВт – ВЭС, 933 МВт – СЭС домохозяйств, 119 МВт – мощности на твердом биотопливе,118 МВт – малая гидроэнергетика и 111 МВт – биогазовые установки. Общая сумма инвестиций в ВИЭ в Украине составляет около 8,5 млрд евро.

Как сообщал Укринформ, Министерство энергетики и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению разработали концепцию программы по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики на 2022-2026 годы. Кроме уже традиционного направления стимулирования населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, в документе также предусмотрены меры по стимулированию энергоэффективности в бюджетной сфере.

По материалам УАИБ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.