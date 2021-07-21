За I полугодие в производство электричества из ВИЭ инвестировали 530 миллионов евро

За I полугодие 2021 года в производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) было инвестировано около 530 млн евро.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
«За I полугодие 2021 года общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 8,3 % или на 709 МВт… В установку 709 МВт мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики инвестировано около 530 млн евро», – говорится в сообщении.
В частности, за шесть месяцев 2021 года было введено ветроэлектростанций (ВЭС) на 278,4 МВт; солнечных электростанций (СЭС) – на 257,4 МВт; СЭС частных домохозяйств – на 156 МВт; электростанций на биомассе – на 10,4 МВт, электростанций на биогазе – на 6 МВт; объектов малой гидроэнергетики – 1,6 МВт.
Всего на конец I полугодия 2021 года в Украине было введено 9 225 МВт мощностей, производящих электроэнергию из ВИЭ. Из них 6 351 МВт – солнечные электростанции, 1 593 МВт – ВЭС, 933 МВт – СЭС домохозяйств, 119 МВт – мощности на твердом биотопливе,118 МВт – малая гидроэнергетика и 111 МВт – биогазовые установки. Общая сумма инвестиций в ВИЭ в Украине составляет около 8,5 млрд евро.
Как сообщал Укринформ, Министерство энергетики и Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению разработали концепцию программы по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики на 2022-2026 годы. Кроме уже традиционного направления стимулирования населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, в документе также предусмотрены меры по стимулированию энергоэффективности в бюджетной сфере.
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