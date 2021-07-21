ГБР пресекло контрабанду из Китая на 7 млн гривен

Правоохранители объявили о подозрении врио заведующего одним из постов Одесской таможни. Она пропустила без уплаты пошлины из Китая в Украину товаров на 7 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.

Известно, что в январе чиновник проверяла в порту контейнер с телефонами, одеждой, игрушками и другим товаром, который частная компания завозила из Китая.

После чего она внесла в акт осмотра заниженные данные о количестве товаров, имеющихся в контейнере.

Так, вместо 11 млн гривен она указала товаров всего на 4 млн, что “позволило предприятию-импортеру сэкономить 1,7 млн гривен на уплате таможенного налога”.

За нарушение таможенных правил компания была оштрафована на 2,6 млн гривен, а незадекларированный товар конфискован в пользу государства.

Чиновница подозревается во внесении в официальные документы ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают мотивы подозреваемой и проверяют причастность ее руководства к этому правонарушению.



Фото: ГБР