ГБР пресекло контрабанду из Китая на 7 млн гривен

Правоохранители объявили о подозрении врио заведующего одним из постов Одесской таможни. Она пропустила без уплаты пошлины из Китая в Украину товаров на 7 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
Известно, что в январе чиновник проверяла в порту контейнер с телефонами, одеждой, игрушками и другим товаром, который частная компания завозила из Китая.
После чего она внесла в акт осмотра заниженные данные о количестве товаров, имеющихся в контейнере.
Так, вместо 11 млн гривен она указала товаров всего на 4 млн, что “позволило предприятию-импортеру сэкономить 1,7 млн гривен на уплате таможенного налога”.
За нарушение таможенных правил компания была оштрафована на 2,6 млн гривен, а незадекларированный товар конфискован в пользу государства.
Чиновница подозревается во внесении в официальные документы ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.
Сейчас правоохранители устанавливают мотивы подозреваемой и проверяют причастность ее руководства к этому правонарушению.
Фото: ГБР
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