Разрыв между богатыми и бедными странами увеличивается, — МВФ

Восстановление мировой экономики продолжается, но разрыв между странами с развитой экономикой и многими странами с формирующимся рынком и развивающимися странами увеличивается, заявила экономический советник и директор Исследовательского департамента МВФ Гита Гопинат.
В МВФ подчеркнули, что последний прогноз экономического роста в мире на 2021 год на уровне 6% остался без изменений по сравнению с предыдущей оценкой перспектив, но его структура изменилась.
«Перспективы экономического роста в странах с развитой экономикой на текущий год улучшились на 0,5 п.п., но это повышение в точности компенсируется пересмотром прогнозов для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в сторону понижения, что обусловлено значительно более сдержанной оценке перспектив стран Азии с формирующимся рынком. На 2022 год мы прогнозируем мировой рост на уровне 4,9%, что выше нашего предыдущего прогноза, составлявшего 4,4%. Но и в данном случае причиной является значительное улучшение прогнозов для стран с развитой экономикой и более сдержанное – для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран», – пояснили в МВФ.
По оценкам Фонда, в результате пандемии доходы на душу населения в странах с развитой экономикой уменьшились на 2,8% в год по сравнению с рассчитанными до пандемии трендами на 2020-2022 годы, а в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (без учета Китая), ежегодные потери доходов на душу населения составляют 6,3% в год.
«Эти пересмотры прогнозов в значительной мере является следствием различий в динамике пандемии с распространением штамма «Дельта». Доля полностью вакцинированных в странах с развитой экономикой составляет почти 40% населения, тогда как в странах с формирующимся рынком, это 11%, а в развивающихся странах, с низкими доходами вакцинирована лишь незначительная часть населения. Более высокие, чем ожидалось, темпы вакцинации и возвращение к нормальной экономической деятельности привели к повышению прогнозов, а отсутствие доступа к вакцинам и возобновление волны заболеваний COVID-19 в некоторых странах, особенно в Индии, привели к снижению прогнозов», – добавили в Фонде.
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