По информации на 12:35, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,138 млн грн и 31,195 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 35), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,88-26,89 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 70,333 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
26,9000 – 30 000
26,8700 – 100 000
26,8700 – 120 000
26,8700 – 33 333
26,8700 – 100 000
26,8700 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8800 – 20 000
26,8800 – 27 000
26,8800 – 20 000
26,8900 – 10 000
26,8900 – 10 000
26,8900 – 20 000
26,8900 – 44 444
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9102 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8606 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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