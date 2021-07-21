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Объем украинского рынка M&A упал на 38%

Объем украинского рынка M&A упал на 38%

В I полугодии 2021 года было объявлено 46 сделок M&A на украинском рынке, что демонстрирует рост на 77% относительно I полугодия 2020 года.

Об этом сообщили в KPMG.

Однако общая стоимость этих сделок снизилась на 38% – до $269 млн.

В компании утверждают, что выводы относительно падения стоимости украинского рынка M&A являются в определенной степени спорными, учитывая чрезвычайно низкий уровень прозрачности сделок, который стал самым низким с 2013 года.

Была раскрыта стоимость лишь 28% сделок. Для сравнения, в I полугодии 2020 года было раскрыто 58%.

Средняя стоимость сделки упала до $21 млн, что на 28% ниже уровня, зафиксированного в I полугодии 2020 года ($29 млн). Тенденция к осторожному принятию инвестиционных решений в ответ на установленные ограничения в 2020 году в связи с пандемией продолжалась в I полугодии 2021: в этот период не было объявлено ни одной сделки стоимостью более $100 млн, и акцент сместился в сторону большего количества небольших сделок.

В I полугодии 2021 года подавляющее большинство украинских M&A сделок проходили при участии отечественных инвесторов: 72% от общего объема сделок (33 сделки).

Одним из существенных факторов уменьшения объемов инвестиций, привлеченных из-за рубежа, стала неопределенность отношений Украины с МВФ. Несмотря на уменьшение доли сделок M&A в Украине с участием иностранных инвестиций, иностранные инвесторы в I полугодии 2021 года оставались весьма активными, объявив о 13 сделок (за I полугодие 2020 года — 10 сделок общей стоимостью $165 млн (аналогично стоимости за I полугодие 2020 года).

Подавляющее большинство таких сделок (8 из 13) были связаны с инновациями и технологиями. Традиционно на компании из Европы ($43 млн, пять операций) и Северной Америки ($108 млн, три операции) приходился 91 процент от общей стоимости сделок и 62 процента от объема транзакций в I полугодии 2021 года; самой крупной сделкой было привлечение группой Creatio инвестиций в размере $68 млн от фонда Volition Capital и соинвестора Horizon Capital.

Около 50% ($50 млн) внутренних инвестиций было сделано в металлургическую и горнодобывающую отрасли, что было обусловлено приобретением “Метинвестом” остальных акций Северного ГОКА.

Сельское хозяйство остается одним из ведущих секторов экономики Украины, а земельная реформа и высокие цены на зерно способствовали росту интереса к этой отрасли. В I полугодии 2021 года было объявлено о пяти сделках по консолидации земельных банков украинскими субъектами хозяйствования. Крупнейшие сделки в 2021 году включали приобретение АМГ «Мироновское» и ООО «Генро» Группой LNZ (сумма сделки не раскрывалась).

По материалам Финансовый клуб
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