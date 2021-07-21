Общее количество крипто-пользователей удвоилось в первой половине 2021 года

Количество пользователей криптовалюты стремительно растет, и все большую часть постепенно занимают альткоины.

Свежий отчет криптобиржи Crypto.com показывает, что количество пользователей криптовалюты удвоилось только за первую половину этого года. В отчете использовались сетевые данные и данные 24 крупнейших криптовалютных бирж и платформ по всему миру, сообщает TheStreet.

В отчете указано, что общее количество крипто-пользователей превысило 221 миллион в июне 2021 года, а за шесть месяцев до этого их было всего 106 миллионов. Больше всего по количеству пользователей вырос биткоин, но также выросло количество владельцев альткоинов DOGEcoin и Shiba Inu.

Самый большой скачок новых пользователей произошел в период с апреля по май, когда количество биткоин-юзеров подскочило с 90 миллионов до 108 миллионов, а количество пользователей Ethereum – с 16 миллионов до 20 миллионов.

На эти скачки, вероятно, повлияли такие события, как покупка биткоинов компанией Tesla на 1,5 миллиарда долларов в феврале и крипто-интеграция PayPal в марте. После критики Илоном Маском использования энергии биткоином, количество пользователей криптовалюты с блокчейнов Bitcoin и Ethereum сократилось, а количество альткоин-пользователей выросло.

В апреле владельцы BTC и ETH составляли 75% всех пользователей криптовалюты. В мае, сразу после того, как Илон сделал свой комментарий, количество пользователей Биткоина и Эфириума упало до 63% от всех крипто-пользователей.