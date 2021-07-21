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Пограничники обнаружили в автомобиле 14 килограммов янтаря

Пограничники обнаружили в автомобиле 14 килограммов янтаря

В пункт пропуска “Грушев” прибыл автомобиль Фольксваген, в котором было спрятано 14 кг янтаря.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в Facebook.

“В отношении автомобиля, в котором ехал украинец 1965 года рождения, произошло срабатывание одной из ведомственных баз данных. Пограничники немедленно инициировали углубленный досмотр авто”, – говорится в сообщении.

По результатам проверки совместно с представителями таможни в передних колесных арках и в лонжеронах днища «Фольксвагена» пограничники обнаружили около 14 кг драгоценных камней янтаря.

В ГПСУ также сообщили, что на днях суд назначил наказание трем гражданам Украины, которые занимались контрабандой янтаря.

На основании материалов оперативников Львовского пограничного отряда весной 2021 года в ЕРДР зарегистрировано 4 уголовных производства в отношении граждан Украины, которые пытались незаконно вывезти через «Шегини» в Польшу драгоценные камни общим весом около 80 кг.

В настоящее время фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 240-1 УК Украины «Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, обработка янтаря».

В частности приговорами Мостиского районного суда Львовской области в отношении двух фигурантов назначено наказание в виде штрафов по 51 тыс. гривен, еще одному фигуранту уголовного производства – штраф в размере 150 тысяч гривен.

Также ожидается приговор по материалам четвертого уголовного производства.

По материалам Укринформ
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