Пограничники обнаружили в автомобиле 14 килограммов янтаря

В пункт пропуска “Грушев” прибыл автомобиль Фольксваген, в котором было спрятано 14 кг янтаря.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ в Facebook.
“В отношении автомобиля, в котором ехал украинец 1965 года рождения, произошло срабатывание одной из ведомственных баз данных. Пограничники немедленно инициировали углубленный досмотр авто”, – говорится в сообщении.
По результатам проверки совместно с представителями таможни в передних колесных арках и в лонжеронах днища «Фольксвагена» пограничники обнаружили около 14 кг драгоценных камней янтаря.
В ГПСУ также сообщили, что на днях суд назначил наказание трем гражданам Украины, которые занимались контрабандой янтаря.
На основании материалов оперативников Львовского пограничного отряда весной 2021 года в ЕРДР зарегистрировано 4 уголовных производства в отношении граждан Украины, которые пытались незаконно вывезти через «Шегини» в Польшу драгоценные камни общим весом около 80 кг.
В настоящее время фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 240-1 УК Украины «Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, обработка янтаря».
В частности приговорами Мостиского районного суда Львовской области в отношении двух фигурантов назначено наказание в виде штрафов по 51 тыс. гривен, еще одному фигуранту уголовного производства – штраф в размере 150 тысяч гривен.
Также ожидается приговор по материалам четвертого уголовного производства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
25-35 грн за час: киевлянам могут ввести плату за парковку возле собственного домаВчера, 13:00 - 3733 34
В Минздраве назвали условие отмены масок в УкраинеВчера, 11:33 - 1405 12
Списание средств в Приват24: в банке объяснили ситуациюВчера, 10:18 - 7222 9
Гетманцев объяснил, зачем нужна налоговая амнистияВчера, 10:02 - 1470 5
Цены на тепло для населения могут возрасти на 15-70% — прогноз УкртеплокоммунэнергоВчера, 16:15 - 439 3
25-35 грн за час: киевлянам могут ввести плату за парковку возле собственного домаВчера, 13:00 - 3733 34
Швейцарцы научились ремонтировать дороги без перекрытия движения транспорта9 ч. назад - 1003
Toyota объяснила запрет на перепродажу Land Cruiser 300Вчера, 22:44 - 907
Ученые объяснили появление тромбов у зараженных коронавирусом12 ч. назад - 902
Анонсирован гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения (фото)Вчера, 23:00 - 886
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)Вчера, 16:27 - 237
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1311 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1304 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 730
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2294 1